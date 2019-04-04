У Запоріжжі чоловік вчинив самогубство у суді

У Запоріжжі обвинувачуваний, якого правоохоронці привезли на судове засідання, вчинив самогубство у будівлі суду, повісившись на власному одязі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердили у прес-службі прокуратури Запорізької області.

Інцидент стався напередодні, 3 квітня, в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя.

Наразі відкрите провадження за 115 статтею Кримінального кодексу України («умисне вбивство»). Подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Тривають досудові дії.