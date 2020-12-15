У Запоріжжі за закритими дверима і без ЗМІ обрали голову облради

Частина депутатів Запорізької облради, що сьогодні зібралася на засідання під охороною невідомих, заявляє про обрання головою Запорізької облради Віталія Боговіна, який пройшов до ради за списками партії «Слуга народу». Про це також заявляє і сам посадовець, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Все відбулося в рамках чинного законодавства по регламенту, тому рішення прийнято одноголосно 43 депутатами. Була присутня більшість членів лічильної комісії – чотири (з семи – ред.)», – зазначив заступник голови лічильної комісії депутат облради від «Батьківщини» В’ячеслав Колесников.

Боговін сказав, що він склав повноваження голови ОДА. На питання журналістів, чому на засідання не були допущені ЗМІ, заявив, що це питання не до нього, Він також сказав, що не бачив, коли до зали, де проходило засідання, не допускали інших депутатів.

«Все було відзнято на відео, згідно регламенту. Протоколи були всі підписні. В реєстрі всі підписи в більшості. В межах закону», – наголосив Боговін.

В той же час один з лідерів місцевої організації ОПЗЖ, присутній на засіданні облради народний депутат Володимир Кальцев заявляє, що голосування частини депутатів обласної ради поза межами сесійної зали і за зачиненими дверима є захопленням влади у регіоні. Народний обранець також повідомив, що підготує відповідне звернення до керівництва СБУ щодо захоплення державної влади.

«Якщо правда те, що пишуть депутати, то на наших очах відбувається незаконне захоплення влади. Якщо ми побачимо, що губернатор обраний головою облради, то не знаю, де він міг бути обраний, в якому кабінеті і ким. Він так міг би і вдома на кухні обратися, дружину покликати, пару дітей і оголосити себе головою облради. Це чітке порушення статті Конституції. Кримінальний злочин», – заявив Кальцев.

Про захоплення влади також заявили і представники фракції «Європейська солідарність», які оприлюднили офіційне звернення з вимогою до правоохоронних органів надати відповідну оцінку подіям в Запорізькій обласній раді.

15 грудня мало продовжитися засідання першої сесії Запорізької обласної ради. Після того, як депутати від фракцій «Слуга народу», «Опозиційного блоку», «Єднання» та «Батьківшини» на чолі з головою ОДА Віталієм Боговіним залишили залу обласної ради і окремо зібралися у 300-ій залі Запорізької ОДА, туди прийшли депутати від ОПЗЖ, а також присутні на засіданні обласної ради народні депутати від ОПЗЖ Олександр Пономарьов і Владимир Кальцев. Втім, потрапити до приміщення вони не змогли – вхід до нього охороняли невідомі молодики, які раніше перебували біля приймальні голови ОДА і представилися ветеранами війни на Донбасі.

Депутати облради від ОПЗЖ покликали до 300-ої зали поліцію і вимагали від неї завести їх до зали. Згодом молодики покинули місце біля входу до 300-ої зали, втім зайти туди депутати від інших фракцій не могли – двері до зали були зачинені. Журналістів туди також не пускали і не запрошували.

Народний депутат від ОПЗЖ Володимир Кальцев заявив, що чотирьох депутатів у 300-му залі утримують насильно і вони хочуть покинути приміщення, і вимагав від поліції відкрити двері. Присутній на поверсі заступник голови обласної поліції заявив, що задокументував звернення нардепа і рішення про відкриття дверей має ухвалити слідчо-оперативна група.

Після прибуття слідчо-оперативної групи вхід до зали огородили стрічкою і поліція нікого не пропускала до входу. Згодом депутатів, які перебували у 300-ій залі ОДА, по одинці випускали через зачинені двері через запасний вхід зали з боку обласної ради. На питання кореспондента Радіо Свобода про те, що відбувається на засіданні у 300-ій залі ніхто з депутатів нічого не відповідав. Згодом біля приймальні голови ОДА Боговін і представник фракції «Батьківщина», екс-заступник Владислав Куценко дали брифінг, на якому повідомили про обрання голови обласної ради.