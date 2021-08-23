У Запоріжжі День державного прапора відзначили ходою та флешмобом (фото)

У Запоріжжі відбулася святкова хода з нагоди Дня державного прапора України. Кілька сотень людей пройшлися центральним проспектом міста від площі Маяковського до майдану Героїв Революції. Під час ходи активісти скандували «Слава Україні! Героям Слава».

«Це не просто прапор, а символ боротьби багатьох поколінь українців за волю, незалежність своєї держави. Це історичний спадок нашої держави. Це свято організовано без підтримки держави, якихось органів. Чому? Бо все, що відбувається у державі, творять люди. І коли люди організовуються самі, і самі створюють собі ці свята, то вони відчувають, що від них залежить дуже багато у цій країні. Всі зміни, всі здобутки – все це робиться людськими руками, громадою кожного району, кожного селища, і в результаті всієї країни. Тому дуже важливо, щоб це розумів кожен, бо від кожного залежить майбутнє нашої держави, яка б не була влада», – сказав один з організаторів акції, ветеран війни на Донбасі Михайло Пирог.

Завершилася хода мітингом на майдані Героїв Революції. Його учасники, зокрема, вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих на Донбасі українських бійців.

По завершенню мітингу на майдані Героїв Революції відбувся флешмоб, учасники ходи розгорнули великий прапор України розміром 25 на 16 метрів, та заспівали національний гімн.

Ініціатором акції до Дня державного прапора України виступив «Штаб оборони Запорізької області», до якого входить близько 20 громадських, ветеранських та волонтерських організацій регіону.