14 людей отруїлися на базі відпочинку на Запоріжжі: більшість постраждалих – діти

На одній із баз відпочинку в Кирилівці Запорізької області сталося масове отруєння. По медичну допомогу звернулися 14 відпочивальників, серед яких 11 – діти, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

На місці інциденту працювали правоохоронці та представники відповідних органів, що взяли необхідні зразки для лабораторного дослідження.

«На 9-у ранку було 14 шпиталізованих. Всього постраждалих 14 людей. 11 дітей. Скаржились на багаторазову блювоту, підвищення температури, болі у животі. У всіх стан середньої тяжкості. По клініці схоже на харчову токсикоінфекцію, однак висновки поки що рано робити», – розповів заступник директора Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України Олександр Мащак.

Після огляду медпрацівниками постраждалих доправили до інфекційного відділення Якимівської районної лікарні. Наразі більшість із них відпустили додому.

За фактом події поліція відкрила кримінальне провадження щодо порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Також правоохоронні органи проводять перевірку щодо законності прийому базою відпочинку відвідувачів.