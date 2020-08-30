У Запоріжжі протестували через затримання активістів, яких підозрюють у пошкодженні агітнаметів ОПЗЖ

30 серпня у Запоріжжі активісти та ветерани війни на Донбасі пікетували Хортицький та Орджонікідзевський районні суди міста, де обирався запобіжний захід 4 запорожцям, обвинувачуваним у пошкодженні агітаційних наметів ОПЗЖ. Окремі учасники акції принесли під другий суд плакати з написами «Розслідуйте злочини Медведчука», «Захист країни – справа кожного» та інші, передає кореспондент Радіо Свобода.

Пікетувальники називають затримання поліцією активістів та тримання їх до обрання у суді запобіжного заходу в ізоляторі тимчасового тримання політично-мотивованим, а також наголошують на тому, що ОПЗЖ не мало право вести агітаційну роботу на вулицях міста, адже відповідно до чинного законодавства агітація за кандидатів дозволена лише після їх реєстрації, яка розпочнеться з 5 вересня.

«На 5 років хочуть засудити або дати умовно, хоча наполягає слідство, що це хулігани. І вони на 5 років мають поїхати на зону за те, що порізали намет. Ми говоримо про неспіврозмірність покарання до тих подій, що відбувались. І бачимо заполітизоване рішення», – сказав під час мітингу один з його організаторів Максим Зайченко.

Він додав, що навіть в поясненнях в заяві прокурора та слідчого зафіксовано, що партія проводить офіційну агітаційну діяльність, під час якої на них напали, щось пошкодили. Але 5 вересня – це лише початок офіційної агітаційної кампанії. Люди, які порушують виборче право, порядок ведення виборчої кампанії – такі ж злочинці. Вони мають прибрати свою символіку, свої агітаційні матеріали.

Представники поліції та прокуратури клопотали в суді взяти обвинувачуваних під цілодобовий домашній арешт. Втім, суд відмовив у задоволенні цього клопотання, обравши затриманим за клопотанням їх адвокатів запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Рішення суду присутні в залі засідань активісти вітали оплесками.

Також за клопотанням захисників обвинувачуваних до справи було додано агітаційні матеріали, що поширювалися в наметах ОПЗЖ в Запоріжжі.

Під час судових засідань біля та в середині Хортицького та Орджонікідзевського районного судів чергувало кілька десятків правоохоронців.

28 серпня у Головному управлінні Національної поліції у Запорізькій області повідомили про затримання 4 осіб через пошкодження агітаційних палаток однієї з партій. Затриманим інкримінували хуліганство. Намети, якої політичної сили, було пошкоджено у поліції не розголошували.

«Відповідно до чинного законодавства поліція Запорізької області є політично нейтральною. Головним завдання правоохоронців є забезпечення прав та свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної належності», – наголосили у преслужбі відомства, офіційно коментуючи на своєму сайті інформацію про затримання 4 осіб по обвинуваченню у пошкодження палатою ОПЗЖ.

Про пошкодження своїх агітаційних наметів 26 та 28 серпня у Запоріжжі заявляли в місцевій організації ОПЗЖ. Те, що справи, що розглядалися в Хортицькому і Орджонекідзевському районних судах, стосуються саме цих випадків під час засідань у суді підтвердили слідчі поліції.