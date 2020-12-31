У Запоріжжі активісти встановили ялинку з протигазів

У центрі Запоріжжя активісти 31 грудня встановили символічну ялинку, прикрашену протигазами. Її розмістили на площі Фестивальній, яка розташована навпроти будівлі Запорізької облради та ОДА, де в попередні роки зазвичай встановлювали центральну ялинку регіону.

Як розповів Радіо Свобода ініціатор акції, їхньою метою є привернути увагу городян та місцевої влади до проблем міста, передусім екоситуації в Запоріжжі.

«Про місто Запоріжжя всі чудово знають, що у нас по факту нема чим дихати. Астматики, онкозахворювання. Головний посил в тому, що екоситуація у нас просто вбивча», – пояснив появу «ялинки» з протигазами ініціатор акції Володимир Бобро.

Активісти певний час чергуватимуть біля ялинки упродовж дня 31 грудня, втім прибирати з площі поки її не планують. Кажуть, що хочуть таким чином також поставити певний соціальний експеримент, аби показати самим городянам як вони ставляться до рідного міста.

«Хочу нагадати всім органам і обласної, і міської влади, що «теорія розбитих вікон» – у дії. У нас велика кількість будівель безгосподарних. Сама площа Фестивальна, бачите, в якому стані. І згідно з цією теорією, якщо влада так буде ставитися до свого майна, то наші люди, городяни, теж так само будуть ставитися до міста: буде всюди сміття, бруд, бандитизм тощо. Метою є показати, що буде з цією новорічною ялинкою за період свят. Залишилися вільні штирі і думаю, що люди можуть приєднатися і якось прикрасити їх, скажімо, пивними склянками», – пояснив Володимир Бобро.

Поки кореспондент Радіо Свобода перебував на площі Фестивальній, перехожі не чіпали символічну ялинку. Більшість з них зупинялися, аби пофотографувати ялинку на власні мобільні телефони.

Раніше, 19 вересня у Запоріжжі відбувалася акція «#маюправодихати», в який взяли участь понад півтори тисячі городян. Вони вимагали від влади заходів щодо зменшення забруднення повітря у місті. Також місцеві активісти готують відповідні судові позови, аби домогтися забезпечення свого права на чисте довкілля у Запоріжжі.