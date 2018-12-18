З 1 січня  2019 року зарплата науково-педагогічних працівників вишів підвищиться на 20% – МОН

З 1 січня 2019 року зарплата науково-педагогічних працівників вишів зросте на 20%. Відповідну постанову ухвалив Кабінет міністрів 18 грудня, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

«За останні два роки ми суттєво підвищили зарплати педагогам – вчителям, вихователям у дитсадках. Однак жодне із цих підвищень не стосувалося викладачів – науково-педагогічних працівників, які працюють у наших університетах. Цьогоріч саме вони отримають найбільше збільшення заробітної плати – на 20%», – пояснила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Зарплати інших педагогічних працівників, як і решти бюджетників, наступного року зростуть на 9%.

Згідно із законодавством, науково-педагогічні працівники викладають вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації. До них належать, зокрема, професор, доцент, старший викладач, викладач, асистент, викладач-стажист, провідний концертмейстер, концертмейстер, декан, заступник декана.