У Дрездені поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у торговому центрі – ЗМІ

Поліція Дрездена затримала озброєного пістолетом чоловіка, який у суботу, 10 грудня, захопив двох заручників у торговому центрі Altmarktgalerie, ніхто із заручників не постраждав, повідомляє DW.

Нападника було поранено під час операції зі звільнення.



Раніше він відкрив вогонь по місцевій радіостанції Radio Dresden і спробував увірватися до будівлі, проте безуспішно. Співробітники радіостанції не постраждали – вони встигли сховатися у безпечному місці.

Після цього нападник поїхав машиною до центру міста, де забарикадувався в одному з магазинів торгового центру.



Людей із торговельного центру та прилеглих територій евакуювали. Поруч із торговим центром Altmarktgalerie розташована різдвяна ярмарка. Наразі її закрили.