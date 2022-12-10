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У Дрездені поліція затримала чоловіка, який захопив заручників у торговому центрі – ЗМІ

Сили безпеки в Дрездені, Німеччина, 10 грудня 2022 року

Поліція Дрездена затримала озброєного пістолетом чоловіка, який у суботу, 10 грудня, захопив двох заручників у торговому центрі Altmarktgalerie, ніхто із заручників не постраждав, повідомляє DW.

Нападника було поранено під час операції зі звільнення.

Раніше він відкрив вогонь по місцевій радіостанції Radio Dresden і спробував увірватися до будівлі, проте безуспішно. Співробітники радіостанції не постраждали – вони встигли сховатися у безпечному місці.

Після цього нападник поїхав машиною до центру міста, де забарикадувався в одному з магазинів торгового центру.

Людей із торговельного центру та прилеглих територій евакуювали. Поруч із торговим центром Altmarktgalerie розташована різдвяна ярмарка. Наразі її закрили.

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