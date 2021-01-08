Засідання у справі киянки, яка викинула з вікна свого 3-річного сина, заплановане на 8 січня

Перше засідання у справі 38-річної мешканки столиці, якій повідомлено про підозру в замаху на вбивство 3-річної дитини, заплановано на п'ятницю, 8 січня, повідомила Радіо Свобода речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець.

«Час поки невідомий. Суддя Левко, Дніпровський районний суд», – повідомили в столичній прокуратурі.

6 січня о 14:29 до чергової частини Дніпровського управління поліції в Києві надійшло повідомлення про те, що з восьмого поверху будинку по проспекту Романа Шухевича випала дитина.

У ході проведення слідчих дій встановлено, що до падіння хлопчика причетна його матір: при затриманні вона визнала, що викинула з вікна сина та не хоче жити, повідомили в прокуратурі. Дитину госпіталізували до лікарні «Охматдит» у тяжкому стані.

Дії жінки кваліфують з 115 статтею Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини). До суду внесено клопотання про обрання затриманій запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

Досудове розслідування здійснюють слідчі Дніпровського управління поліції ГУ Нацполіції в місті Києві під процесуальним керівництвом прокурорів Київської місцевої прокуратури №4, у тому числі ювенальних.