У 2020 році уряд виділив 9% коштів від потреби на засоби індивідуального захисту для шкіл – StateWatch

У 2020 році Кабінет міністрів виділив 9% від потрібних 6 мільярдів гривень на закупівлю засобів індивідуального захисту для шкіл, повідомила організація StateWatch з посиланням на відповідь Міністерства освіти і науки.

У МОН повідомили, що в жовтні 2020 року уряд своєю постановою виділив 539,5 мільйона гривень на забезпечення закладів загальної середньої освіти дезінфікуючими засобами.

Кошти перерозподілені з інших бюджетних програм, зокрема:

зменшили видатки на програму «Загальнодержавні заходи у сфері освіти»(підручники, посібники, методичне забезпечення, витрати на електронну освіту) на 77 млн грн;

зменшили фінансування академічних стипендій студентам, аспірантам, докторантам на 40 млн грн;

зменшили фінансування програми «Забезпечення здобуття професійної освіти за професіями загальнодержавного значення» на 10 млн грн;

зменшили видатки на проведення конкурсу «Учитель року» на 4 млн грн тощо.

Відповідно до розрахунків Міносвіти загальна потреба на закупівлю масок та дезінфікуючих засобів на 4 мільйона учнів та 520 тисяч працівників шкіл складала 6 мільярдів гривень, половина коштів мала бути забезпечена за рахунок співфінансування.

У відповіді на запит StateWatch Міністерство освіти і науки наголосило, що організація матеріально-технічного забезпечення закладів освіти є повноваженням місцевого самоврядування, а саме виконавчих органів відповідних рад.