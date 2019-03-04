Заступник держсекретаря США приїде до Києва 5 березня

З 5 до 7 березня Київ із візитом відвідає заступник державного секретаря США із політичних питань Девід Гейл, повідомляє «Голос Америки».

Він «зустрінеться із низкою українських посадовців і політичних лідерів, аби запевнити Київ у незмінній підтримці Вашингтона суверенності й територіальної цілісності України та засудити тривалу російську агресію, включаючи напад 25 листопада у Керченській протоці», йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

Крім того, Гейл обговорить майбутні вибори, антикорупційні реформи та питання дотримання прав людини із урядовцями та громадськими діячами. Також заплановане покладання квітів до Меморіалу Небесної сотні.

До України посадовець приїде в межах свого візиту до Європи, під час якого він також відвідає Велику Британію, Сербію й Косово.