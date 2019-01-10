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11 Січень 2019, Київ 01:31
Новини | Політика

Заступником голови МОН став екс-голова Українського центру оцінювання якості освіти

Новий заступник міністра освіти відповідатиме за напрям середньої освіти

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Заступником голови Міністерства освіти і науки України став Вадим Карандій, який до цього очолював Український центр оцінювання якості освіти. Відповідне рішення 10 січня ухвалив Кабінет міністрів, повідомила прес-служба МОН.

У відомстві зазначили, що Карандій відповідатиме за напрям середньої освіти, зокрема, впровадження реформи «Нова українська школа».

47-річний Карандій із 2006 до 2014 року був першим заступником директора Українського центру оцінювання якості освіти. Згодом очолив державне підприємство «Інфоресурс». У 2015 році повернувся до УЦОЯО, очоливши центр.

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