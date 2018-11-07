5 років умовно за «антиукраїнські заклики в соцмережі» отримала жителька Луганщини

Жителька Сєверодонецька Луганської області засуджена до п’яти років умовного покарання з іспитовим строком на два роки «за антиукраїнські заклики в соцмережі», повідомила 7 листопада прокуратура Луганської області.

«Встановлено, що протягом 2014–2015 років особа брала активну участь в антиукраїнських групах у соціальній мережі «Вконтакте», де поширювала інформацію із закликами до зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, шляхом визнання терористичної організації «ЛНР» незалежною республікою та приєднання частини території України до складу Російської Федерації», – інформує прокуратура.

Як ідеться в повідомленні, «під час досудового розслідування підозрювана повністю визнала свою провину», «щиро розкаялася, активно сприяла розкриттю злочину та викриттю інших співучасників», тому жінка і прокурор уклали угоду про визнання винуватості.

Вироком Сєвєродонецького міського суду Луганської області особу визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України (в цій статті йдеться про «умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічні заклики чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій»).