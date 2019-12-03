Біля Верховної Ради закликали переглянути вироки свавільно засудженим довічно

Активісти біля будівлі Верховної Ради в Києві закликали переглянути вироки свавільно засудженим довічно. Вони вийшли на вулицю з плакатами «Всі мають право на справедливий суд!», «#проект останньої надії» та «Свободу незаконнозасудженим!»

«В Україні не створений механізм перегляду справ, немає статті, яка дозволяє виправити помилки судової влади. Ми зібралися для того, щоб створити цей механізм і вимагати переглянути справи, які були сфальсифіковані. Щоб безневинні люди вийшли на свободу», – прокоментував голова правління громадської організації «Альянс Української Єдності» Олег Цвілий.

За словами правозахисників, зараз в Україні більш ніж півтори тисячі засуджених довічно людей без надії на звільнення. Серед них кожний сотий засуджений взагалі без вини і кожний десятий – із завищеною кваліфікацією злочину. При тому, що, за статистичними даними, в Україні менш ніж один відсоток виправдувальних вироків.

Правозахисники зазначили, що Європейський суд у своєму рішенні «Пєтухов проти України №2» визнав – довічне позбавлення волі в Україні без права на звільнення незалежно від вини або невинуватості не сумісне зі статтею 3 Конвенції захисту прав людини і основоположних свобод (катування).

Вони нагадують, що у 2015 році експерти розробили законопроєкт №2033а, який запроваджує тимчасовий механізм для перегляду вироків несправедливо засуджених та для відновлення їхніх прав. У 2017 році цей проєкт отримав схвальний висновок Генерального директорату з прав людини та верховенства права Ради Європи. До нового парламенту документ перейшов за номером 0881, але 10 вересня 2019 року був знятий з розгляду як такий, що втратив актуальність.