У Бангладеш затримали шістьох українців – АП

У Бангладеш поліція затримала шістьох українців, повідомила Адміністрація президента.

В АП розповіли, що спортсмени у віці від 18 до 45 років із Бердичева Житомирської області вирушили до Бангладеш 29 травня. Востаннє родичі спілкувалися з ними 31 травня.

За даними Адміністрації президента, їм та кільком громадянам Румунії та Болгарії інкримінують пограбування банкомата у складі організованої злочинної групи та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

До Бангладеш вилетіла консульська група, яка на місці має з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема в пошуку приватного адвоката.