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09 Червень 2019, Київ 21:40
Новини | Політика

У Бангладеш затримали шістьох українців – АП

АП: українцям інкримінують пограбування банкомата у складі організованої злочинної групи

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У Бангладеш поліція затримала шістьох українців, повідомила Адміністрація президента.

В АП розповіли, що спортсмени у віці від 18 до 45 років із Бердичева Житомирської області вирушили до Бангладеш 29 травня. Востаннє родичі спілкувалися з ними 31 травня.

За даними Адміністрації президента, їм та кільком громадянам Румунії та Болгарії інкримінують пограбування банкомата у складі організованої злочинної групи та спротив представникам місцевої поліції під час затримання.

До Бангладеш вилетіла консульська група, яка на місці має з’ясувати ситуацію та надати необхідну допомогу, зокрема в пошуку приватного адвоката.

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