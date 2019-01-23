ДПСУ: у 2018 році в українських портах затримані 15 іноземних кораблів-порушників

В українських портах затримані 15 іноземних кораблів, які потрапляли на непідконтрольну українській владі територію з порушенням законодавства, заявив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Нині під охороною в портах України перебувають 15 іноземних суден, які порушували законодавство України щодо заходження на тимчасово окуповану територію. Ми їх відстежували, обмінювалися інформацією з СБУ та прокуратурою, і коли ці судна потрапили або в українські порти, або в зону дії українського законодавства, затримали. Стосовно всіх абсолютно тривають судові процеси», – сказав Слободян.

Він додав, що ДПСУ намагається відстежувати ті судна, які порушують законодавство України щодо заходження до портів на тимчасово окупованій території.

«Нині в полі нашого зору перебувають понад 800 суден, які є порушниками українського законодавства. Багато з цих суден, ті, які перебувають у портах окупованого Криму, обслуговують порти, зокрема анексовані судна», – зазначив Слободян.

Він додав, що прикордонники здійснюють обмін цією інформацією з Міністерством закордонних справ України, також вона передається іншим компетентним органам для того, щоб реагувати на міжнародному рівні.