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06 Грудень 2018, Київ 15:35
Новини | Події

Поліція Донеччини заявила, що затримала понад 250 бойовиків із початку року

Правоохоронці зазначають, що від початку року їм здалися близько 30 бойовиків

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Поліція Донецької області затримала 254 підозрюваних в участі в підтримуваних Росією угрупованнях «ДНР» та «ЛНР», повідомила прес-служба відомства. 44 підозрювані перебувають у розшуку.

«Співробітники кримінальної поліції області виявляли членів різних військових угрупувань терористів, які воювали на передових позиціях, а також чергували на блокпостах… Лише за останню добу встановлені три учасника незаконних збройних формувань. Всі вони в 2014 році здійснювали незаконну фільтрацію, оглядали транспорт і документи громадян на блокпостах», – заявили в поліції.

Правоохоронці зазначають, що від початку року їм здалися близько 30 бойовиків.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.

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