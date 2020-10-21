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21 жовтня 2020, Київ 07:36
Новини | Суспільство

За кордоном затримані близько 12 тисяч українців – МЗС

МЗС: 6 202 українці засуджені за кордоном за вчинення різного роду злочинів

Станом на 1 жовтня за кордоном затримані 11 968 українців, повідомило Міністерство закордонних справ України у відповідь на запит Радіо Свобода.

6 202 українці засуджені за кордоном за вчинення різного роду злочинів.

За даними ООН, у 2017 році у світі було 5,9 мільйона мігрантів з України. Організація Об’єднаних Націй включає до числа емігрантів усіх людей, які народилися у певній країні, але не живуть у ній. Наприклад, у Росії після розпаду СРСР залишилися три мільйони українців.

Дещо вищі цифри наводила у 2016 році Міжнародна організація з міграції. Вона з посиланням на переписи зарубіжних держав нарахувала за межами України близько 8,2 мільйона осіб українського походження.

У серпні 2019 року Міністерство соціальної політики повідомило, що близько 3,2 мільйона українців працює за кордоном на постійній основі, а в окремий період – від 7 до 9 мільйонів людей.

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