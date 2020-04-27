У Нацполіції розповіли про затримання заступника голови КМДА, який «вдарив працівника поліції»

Голова Національної поліції України Ігор Клименко прокоментував затримання 26 квітня у Києві заступника голови Київської міської державної адміністрації.

«Вчора ввечері у Солом’янському районі Києва патрульні зупинили автомобіль «Мерседес», який рухався без ввімкнених фар. З’ясувалося, що за кермом була депутатка Київської міської ради, а на пасажирському сидінні – заступник голови Київської міської державної адміністрації. Під час спілкування патрульні запідозрили, що водійка перебувала у стані сп’яніння. Їй запропонували пройти тест на драгері, однак жінка відмовилася. При цьому пасажир почав агресивно себе поводити, не реагував на зауваження поліцейського і вдарив працівника поліції», – розповів Клименко.

Він зазначив, що у результаті на водійку склали адміністративний протокол через «керування транспортним засобом у стані сп’яніння», а пасажира затримали і доставили до ізолятора тимчасового тримання.

«За фактом погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Кожен, хто не виконує законних вимог поліцейських, незалежно від статусу і посади, буде відповідати перед законом», – заявив Клименко.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що учасником інциденту і затриманим є заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимир Слончак.

«Рішення щодо заступника голови КМДА Володимира Слончака я ухвалив, як тільки дізнався про інцидент, що стався за його участі в неділю пізно ввечері. Сьогодні все буде оформлено документально», – зазначив Кличко.

У ЗМІ повідомляють, що за кермом автомобіля була Людмила Костенко, яка є заступником голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку КМДА. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Публічних коментарів від самих учасників інциденту наразі немає.



