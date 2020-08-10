Нацгвардійці затримали на Луганщині імовірного учасника незаконних формувань – МВС

На блокпосту поблизу населеного пункту Широкий 9 серпня військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України в Луганській області затримали громадянина 1993 року народження, мешканця населеного пункту Станиця Луганська. Як ідеться в повідомленні МВС, затриманого підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

«Під час перевірки документів даного громадянина за відомчою системою МВС України, було встановлено, що дана особа підозрюється в участі у діяльності незаконних збройних формувань, причетна до контрабанди товарів на окупованій території і підлягає затриманню», – ідеться в повідомленні.

Для подальшого з’ясування всіх обставин громадянина передали співробітникам Національної поліції в Луганській області.