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Новини | Міжнародні

У Колумбії росіянин затриманий за підозрою у зв’язках із джигадистами

Затримання Володимира Таранця, Богота, 5 листопада 2021 року

У Колумбії затриманий росіянин Володимир Таранець, який перебував у міжнародному розшуку за звинуваченням в участі в діяльності угруповання «Ісламська держава». Про це повідомив голова колумбійської поліції Хорхе Варгас.

За словами Варгаса, росіянина затримали в аеропорту у Боготі. Він прилетів із Туреччини і збирався вирушити до Гватемали. Поліція Колумбії зв’язалася із російською стороною для початку процесу екстрадиції.

Таранця оголосили в міжнародний розшук у 2013 році за звинуваченням у участі у бойових діях у Сирії в складі угруповання «Ісламська держава».

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