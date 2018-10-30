Російські силовики затримали громадянина України в окупованому Криму

Російські силовики в селі Перлина Криму Кіровського району в окупованому Криму провели обшук у місцевого жителя, продавця Ділявера Гафарова і затримали його. Після цього вони відвезли затриманого громадянина України в бік Сімферополя, розповів проекту Радіо Свобода Крим.Реалії цивільний захисник Мамбет Асан-уста.

«Спочатку не говорили, в якому напрямку. Пізніше сказали, що їдуть в напрямку Сімферополя. Ніяких паперів не залишили», – сказав захисник.

За словами рідних Гафарова, офіційно йому «нічого не пред’являли», однак його можуть підозрювати в участі в «Кримськотатарському добровільному батальйоні імені Номана Челебіджихана».

Як повідомили Крим.Реалії в «Кримській солідарності», в будинку Гафарова шукали зброю, проте «нічого не знайшли». При цьому силовики вилучили ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Як поняті в обшуку брали участь дві дівчини з Феодосії, приведені силовиками.

Російські силовики не коментують цю ситуацію.

Після анексії в Криму фактична російська влада практикує масові обшуки у незалежних журналістів, громадських активістів, активістів кримськотатарського національного руху, членів Меджлісу кримськотатарського народу, а також кримських мусульман, підозрюваних у зв’язках із забороненою в Росії організацією «Хізб ут-Тахрір».