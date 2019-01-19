На Донеччині затриманий бойовик – прикордонники

На пункті пропуску «Мар’їнка» на Донеччині затриманий 19-річний підозрюваний в участі в підтримуваному Росією угрупованні «ДНР», повідомила Державна прикордонна служба України.

За даними ДПСУ, бойовики його завербували у 2015 році – не досягши 16-річного віку він долучився до формування «Молода гвардія».

«Пройшовши початкову військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпосту між Горлівкою та Донецьком, де і прослужив до кінця 2018 року. З його слів, в його обов’язки входило чергування на блокпосту між містами Горлівка і Донецьк, огляд транспортних засобів та особистих речей громадян із систематичним вимаганням грошей у громадян-подорожан у сумі від 100 до 2500 рублів», – заявили в ДПСУ.

У відомстві стверджують, що через проблеми з фінансами наприкінці 2018 року хлопець разом зі своїм знайомим пограбував приватне помешкання в місті Горлівка, за що був затриманий так званою «поліцією» угруповання «ДНР». Далі він нібито відкупився 10 тисячами рублів, родичі забрали його з райвідділу.

«Зважаючи на складну ситуацію, безгрошів’я та постійні погрози новими арештами представниками озброєних банд, що узурпували правоохоронні функції, громадянин вирішив виїхати на підконтрольну українській владі територію Донецької області», – заявили прикордонники.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 300 людей.