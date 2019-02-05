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05 Лютий 2019, Київ 14:55
Новини | Події

Гендиректору заводу «Маяк» повідомили підозру через невиплати зарплат на 11 млн грн – ГПУ

Прокуратура міста Києва: керівник заводу «Маяк» не виплачував зарплату з грудня 2017 року до вересня 2018 року

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Гендиректору заводу «Маяк» повідомили про підозру через невиплати зарплат на 11 мільйонів гривень, інформує прокуратура міста Києва.

Йому інкримінують понад місяць безпідставних невиплат заробітної плати.

За даними слідства, з грудня 2017 року до вересня 2018 керівник заводу не виплачував заробітну плату 380 працівникам підприємства. Загальна сума заборгованості становила 11,2 мільйона гривень.

«У цей же час, не зважаючи на заборгованість перед робітниками та за наявності коштів на рахунках, очільник підприємства здійснював інші платежі, розтрачував кошти на господарські потреби та навіть надавав фінансову допомогу стороннім суб’єктам господарської діяльності», – розповіли в столичній прокуратурі.

Завод «Маяк» спеціалізується на розробці та виготовленні стрілецької зброї та її складових компонентів, артилерійської зброї, ремонту та модернізації військової техніки, а також виробництві апаратури мовного оповіщення під час аварійних ситуацій військових, цивільних літаків та гелікоптерів.

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