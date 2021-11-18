Румунія: 4 людини загинули через вибух на заводі боєприпасів

Четверо людей, у тому числі жінка, загинули та ще чотири зазнали поранень внаслідок вибуху протипіхотної міни на заводі з виробництва боєприпасів на півдні Румунії.
Місцеві представники охорони здоров’я заявили, що міна вибухнула, коли кілька співробітників працювали над її знешкодженням.
Представник місцевої служби екстреної допомоги повідомив, що четверо поранених перебувають у стабільному стані.
За фактом інциденту розпочато розслідування.
На сайті заводу компанії Energotech Group у Бабені вказано, що підприємство є сертифікованим постачальником для Міністерства оборони Румунії та НАТО.
2019 року внаслідок вибуху на цьому ж заводі загинув 22-річний чоловік.
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