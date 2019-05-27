Заворушення в одеській колонії: четверо працівників поранені

Поліція Одеської області повідомляє про відкриття кримінального провадження через заворушення в колонії в Одесі, внаслідок яких поранені четверо працівників установи.

«Для стабілізації ситуації, яка сьогодні склалася на території установи виконання покарань в Одесі, створено штаб у складі представників різних силових структур. На даний час ситуація повністю контрольована правоохоронцями. Зачинщики заворушення ізольовані, з ув’язненими ведуться перемовини. За попередньою інформацією, під час подій ушкодження отримали четверо працівників колонії, їм було надано медичну допомогу. Загиблих немає», – йдеться в повідомленні.

Справу відкрили за статтею «дії, що дезорганізують роботу установ виконання покарань».

У поліції уточнили, що після локалізації пожежі на території колонії, яка виникла в результаті займання автомобіля, розпочне роботу слідчо-оперативна група поліції.

Раніше місцеві ЗМІ повідомили, що в Одесі 27 травня спалахнули заворушення в Південній виправній колонії загального режиму №51.