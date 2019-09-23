Футбол: Шевченко додатково викликав до збірної динамівця Шабанова

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко 23 вересня додатково викликав до раніше оголошеного складу «синьо-жовтих» оборонця київського «Динамо» Артема Шабанова, повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ).

«Напередодні в матчі за клуб отримав ушкодження коліна інший захисник динамівців Микита Бурда, який був у списку викликаних гравців для підготовки та участі в найближчих матчах відбору до Євро-2020 проти команд Литви та Португалії. Терміни відновлення Бурди поки що невідомі», – ідеться в повідомленні УАФ.

Таким чином, список викликаних на збір національної команди тепер виглядає так:

Воротарі: Андрій Пятов («Шахтар» Донецьк), Денис Бойко («Динамо» Київ), Андрій Лунін («Вальядолід», Іспанія).

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Сергій Болбат (усі – «Шахтар» Донецьк), Артем Шабанов, Віталій Миколенко, Олександр Караваєв (усі – «Динамо» Київ), Ігор Пластун («Гент», Бельгія), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко («Вест Хем», Англія), Євген Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (усі – «Шахтар» Донецьк), Віктор Циганков, Віталій Буяльський (обидва – «Динамо» Київ), Руслан Малиновський («Аталанта», Італія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія).

Нападники: Роман Яремчук («Гент», Бельгія), Жуніор Мораес («Шахтар» Донецьк).

Резервний список: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Артем Бєсєдін (усі – «Динамо» Київ), Віктор Коваленко («Шахтар» Донецьк), Роман Безус («Гент», Бельгія), Євген Шахов («Лечче», Італія).

Національна команда розпочне збір 7 жовтня в Харкові. 11 жовтня в Харкові «синьо-жовті» приймуть команду Литви, 14 жовтня в Києві – збірну Португалії.

Після 5 матчів збірна України з 13 очками очолює відбірну групу В чемпіонату Європи. Найближчі переслідувачі – португальці (8 очок після 4 ігор) та серби (7 очок після 4 матчів). Далі в таблиці розташувалися люксембуржці (4 очки після 5 ігор) та литовці (1 очко в 5 іграх).