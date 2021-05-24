Збірна України з футболу буде представлена в симуляторі FIFA – УАФ

Збірна України з футболу буде представлена в симуляторі FIFA, повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України», – сказав Павелко.

Тим часом, на сайті розробника серії футбольних симуляторів EA Sports триває голосування. Користувачі можуть обрати лігу, яку б вони хотіли побачити в FIFA 22. Станом на 18:00 24 травня Українська прем’єр-ліга лідирує в голосуванні з 10% голосів.