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24 травня 2021, Київ 19:42
Новини | Суспільство

Збірна України з футболу буде представлена в симуляторі FIFA – УАФ

«З наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України»

Збірна України з футболу буде представлена в симуляторі FIFA, повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко.

«Хочу привітати прихильників електронного футболу з тим, що з наступного року популярний симулятор FIFA матиме національну збірну України», – сказав Павелко.

Тим часом, на сайті розробника серії футбольних симуляторів EA Sports триває голосування. Користувачі можуть обрати лігу, яку б вони хотіли побачити в FIFA 22. Станом на 18:00 24 травня Українська прем’єр-ліга лідирує в голосуванні з 10% голосів.

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