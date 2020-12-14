У Google назвали причину масштабного збою

У корпорації Google пояснили причини масштабного збою, який стався сьогодні, 14 грудня.

Речник Google зазначив, що система аутентифікації сервісів компанії відключилася приблизно на 45 хвилин через проблему внутрішньої квоти пам’яті серверів.

«Сервіси, що вимагають від користувачів входу в систему, зазнавали високих показників помилок протягом цього періоду», – зазначив він та попросив вибачення за збій у користувачів.

Представник Google пообіцяв, що буде проведено ретельну перевірку, щоб запобігти подібним збоям у майбутньому.

Вдень 14 грудня сервіси корпорації Google, серед яких відеосервіс YouTube, пошта Gmail і сервіс збереження даних Docs, мали проблеми в роботі, користувачі в багатьох країнах світу не мали доступу до послуг.