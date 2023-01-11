США: збої в польотах можуть тривати кілька днів

Повітряне сполучення в Сполучених Штатах повільно відновилося 11 січня, оскільки наземну зупинку було скасовано після того, як Федеральна авіаційна адміністрація (FAA) намагалася усунути збій системи, через який були припинені всі рейси, що вилітають.

Згідно з даними веб-сайту FlightAware, понад 7300 рейсів було затримано і 1100 скасовано під час першої національної наземної зупинки приблизно за два десятиліття.

За словами кількох авіакомпаній, збій може спричинити затримки до 12 січня або довше.

Причина проблеми з системою оповіщення пілотів невідома, але офіційні особи США заявили, що наразі не знайшли доказів кібератаки, повідомляє агенція Reuters.

У ніч на 11 січня у США стався великий збій у комп'ютерній системі NOTAM, яка використовується у цивільній авіації.



NOTAM – національна система передпольотного повідомлення пілотів, якою користуються усі цивільні авіаперевізники США. Вона надає всю необхідну інформацію про погодні умови, закриття або обмеження в роботі аеропортів та інші відомості, необхідні для початку польоту.