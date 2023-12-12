У Росії заявили про збиття ракети над Бєлгородською областю

У Бєлгородській області РФ заявили про роботу ППО вночі, губернатор області В’ячеслав Гладков каже про збиття повітряної цілі над селом Безсонівка.



За його попередніми даними, постраждалих та руйнувань немає



У Міноборони РФ заявили про про припинення спроби здійснити «терористичну атаку по об’єктах на території РФ із застосуванням тактичної ракети «Точка-У». В атаці звинувачують українську владу.

Українська сторона цю заяву РФ не коментувала.



За даними видання РБК, за півтора роки війни РФ проти України російська влада повідомляла про атаки безпілотників на регіони Росії понад 500 разів. Про руйнування чи постраждалих згадувалося у 110 заявах.

Представники влади Бєлгородської, Брянської і Курської областей Росії, які межують з Україною, регулярно заявляють про обстріли. В атаках вони звинувачують українську армію. Українське командування обстріли не коментує.