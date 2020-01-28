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28 січня 2020, Київ 16:32
Новини | Міжнародні

В уряді заявили про готовність до діалогу з ЄС у рамках «зеленої угоди»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук (л) і виконавчий віцепрезидент Єврокомісії з питань «Європейської зеленої угоди» Франс Тіммерманс

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про готовність офіційного Києва розпочати діалог щодо розробки та розвитку спільної дорожньої карти з ЄС в рамках «Європейської зеленої угоди». Про це він сказав у Брюсселі на зустрічі із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань «Європейської зеленої угоди» Франсом Тіммермансом.

В уряді заявили про готовність до діалогу з ЄС у рамках «зеленої угоди»
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В уряді заявили про готовність до діалогу з ЄС у рамках «зеленої угоди»

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«Ця угода, насправді, про абсолютно прості буденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти. Амбітна мета Євросоюзу – до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху», – сказав прем’єр-міністр Гончарук.

Він додав, що Україна розробляє свій внесок відповідно до Паризької угоди та пакет законопроєктів щодо моделі торгівлі викидами.

«Ми вже почали наближати українське законодавство до європейських норм», – сказав Гончарук.

В уряді нагадали, що минулого тижня була створена міжвідомча група, що координуватиме подолання наслідків зміни клімату в рамках «Європейської зеленої угоди».

European Green Deal є стратегією Єврокомісії, в якій, серед іншого, планується скоротити викиди вуглецю до 2030 року на 50-55%.

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