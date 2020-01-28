В уряді заявили про готовність до діалогу з ЄС у рамках «зеленої угоди»

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив про готовність офіційного Києва розпочати діалог щодо розробки та розвитку спільної дорожньої карти з ЄС в рамках «Європейської зеленої угоди». Про це він сказав у Брюсселі на зустрічі із виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань «Європейської зеленої угоди» Франсом Тіммермансом.

«Ця угода, насправді, про абсолютно прості буденні речі. Про те, щоб люди дихали нормальним повітрям без викидів, використовували чисту питну воду, споживали безпечні продукти. Амбітна мета Євросоюзу – до 2050 року зробити Європу першим континентом, економіка якого не знищує природу. Україна готова стати невід’ємною частиною цієї історії успіху», – сказав прем’єр-міністр Гончарук.

Він додав, що Україна розробляє свій внесок відповідно до Паризької угоди та пакет законопроєктів щодо моделі торгівлі викидами.

«Ми вже почали наближати українське законодавство до європейських норм», – сказав Гончарук.

В уряді нагадали, що минулого тижня була створена міжвідомча група, що координуватиме подолання наслідків зміни клімату в рамках «Європейської зеленої угоди».

European Green Deal є стратегією Єврокомісії, в якій, серед іншого, планується скоротити викиди вуглецю до 2030 року на 50-55%.