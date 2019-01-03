У 2018 році встановили втричі більше «зелених» електростанцій – КМУ

У 2018 році встановили майже втричі більше об’єктів відновлюваної енергетики, ніж за рік до цього, повідомила прес-служба Кабінету міністрів України.

«За рік встановлено 813 МВт нових потужностей, що генерують електроенергію з відновлюваних джерел. Це майже у три рази більше, ніж обсяг потужностей, введених у 2017 році, а саме – близько 300 МВт», – повідомили в уряді.

У встановлення потужностей інвестували понад 730 мільйонів євро.

Найбільше енергії – 646 МВт – дають встановлені сонячні електростанції, розповіли в Кабміні.

За даними уряду, загалом у країні працює 2240 МВт потужностей, які генерують «чисту» електроенергію.