Зеленський прибув із робочим візитом до Азербайджану

Президент України Володимир Зеленський 25 квітня прибув із робочим візитом до Азербайджану.

«Розпочав візит в Азербайджан із зустрічі з нашою експертною командою, яка ділиться українським досвідом щодо захисту неба. Україна завжди налаштована на взаємодію, яка посилює і нас, і партнерів. Ми маємо особливий безпековий досвід, який може допомогти іншим народам. Працюємо вже за трьома напрямками: Близький Схід та регіон Затоки, Європейський Союз і предметно – з Азербайджаном. Окрім безпекової взаємодії будемо сьогодні працювати, щоб поглибити співпрацю щодо енергетики, економіки та гуманітарного треку», – зазначив глава держави у телеграмі, опублікувавши відповідне відео.

Раніше стало відомо, що Зеленський вже зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Це мій перший візит до Азербайджану за роки війни. Ми сьогодні будемо працювати над п’ятьма державними двосторонніми договорами між Україною і Азербайджаном», - заявив президент в ефірі телемарафону.







