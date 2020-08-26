Початок матчу за участі «Кривбасу» затримали через Зеленського, Офіс президента дав пояснення

Початок дебютного матчу кубку України з футболу за участі криворізького «Кривбасу» затримали через приїзд президента України Володимира Зеленського.

Перед стартом гри між «Кривбасом» та «Зорею» з Білозір’я Черкаської області Зеленського запросили, щоб він зробив перший удар по м’ячу.

В Офісі президента пояснили, що Зеленський запізнився на матч через термінову телефонну розмову з державним секретарем США Майком Помпео.

«Розмова відбулася в аеропорту Кривого Рогу одразу після прибуття туди президента України. Відповідно, дещо зсунулися інші пункти програми робочої поїздки Глави держави до Дніпропетровської області. Зокрема, це зумовило й затримку з відвіданням футбольного стадіону «Гірник», де після відродження грав свій перший матч ФК «Кривбас», – заявили в Офісі президента.

Там вважають, що «зміни в робочому графіку глав держав через термінові переговори є досить поширеною практикою, яка з розумінням сприймається будь-яким демократичним суспільством».

Гра закінчилася перемогою «Кривбасу» з рахунком 4:2. Це був перший матч команди з Кривого Рогу після «відродження»: у червні Зеленський заявив, що доручив народному депутату зі «Слуги народу» Юрію Корявченкову «повернути» «Кривбас», який у 2013 році відмовився від ліцензії через фінансові проблеми й припинив виступи в Українській прем’єр-лізі. Новий «Кривбас» створили на базі клубу «Гірник».