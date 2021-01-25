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25 січня 2021, Київ 10:00
Новини | Суспільство

Зеленський розраховує «на жорстку реакцію» через напад на українського підлітка в Парижі

За даними Зеленського, постраждалий внаслідок нападу в Парижі українець досі у важкому стані з численними травмами

Україна робить все для допомоги постраждалому від нападу українському підлітку в столиці Франції Парижі, заявив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

«Ще 15 січня у Парижі жорстоко побили нашого хлопця – українця, підлітка. Хто це зробив? Судячи з відео, такі ж підлітки або трохи старші. Десять на одного. У них була арматура, холодна зброя. І в них була мета – вбивати, калічити, нівечити. Юрій з друзями повертався зі школи, коли на них напали», – написав Зеленський.

За його даними, хлопець досі у важкому стані з численними травмами. Лікарі обережні у своїх прогнозах, «але є підстави сподіватися, що він одужає».

«Знайти й покарати нападників. Це навіть не просто наша вимога, це питання цивілізованості. У будь-якій країні такий напад заслуговує на жорстку реакцію держави. Посольство України у Франції залучене до цієї ситуації. Українська держава зробить усе, щоб Юрій та його родина отримали необхідну допомогу, а розслідування – необхідні стимули», – додав Зеленський.

Представники української громади у Франції писали, що інцидент стався неподалік Ейфелевої вежі. Невідомі напали на компанію студентів, не вдалося втекти лише українцеві. 21 січня, за повідомленнями у ЗМІ, хлопцеві виповнилося 15 років.

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