Зеленський провів на Волині нараду щодо економіки та безпеки

Під час робочої поїздки у Волинську область президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у регіоні, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, доповідали військові, міська влада, лісівники і прикордонники.

Серед іншого, йшлося про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки кордону, оборонні заходи, криміногенну ситуацію у Волинській області тощо.

Раніше сьогодні стало відомо, що у Луцьку президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджем Дудою для вшанування жертв Волинської трагедії.