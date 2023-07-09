Зеленський провів на Волині нараду щодо економіки та безпеки

Під час робочої поїздки у Волинську область президент України Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації у регіоні, повідомляє пресслужба Офісу президента.
Згідно з повідомленням, доповідали військові, міська влада, лісівники і прикордонники.
Серед іншого, йшлося про заходи з посилення захисту українсько-білоруської ділянки кордону, оборонні заходи, криміногенну ситуацію у Волинській області тощо.
Раніше сьогодні стало відомо, що у Луцьку президент Володимир Зеленський зустрівся зі своїм польським колегою Анджем Дудою для вшанування жертв Волинської трагедії.
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