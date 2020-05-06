До Дня піхоти Зеленський дав почесні назви кільком військовим частинам

З нагоди Дня піхоти 6 травня президент України Володимир Зеленський присвоїв почесні найменування військовим частинам Сухопутних військ Збройних сил України, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, три військові частини отримали нові назви «з метою відновлення історичних традицій національного війська щодо назв військових частин, зважаючи на зразкове виконання поставлених завдань, високі показники в бойовій підготовці, а також з нагоди Дня піхоти».

Так, 53-тя окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ отримала назву «імені князя Володимира Мономаха», 54-та – «імені гетьмана Івана Мазепи», 59-та окрема мотопіхотна бригада – «імені Якова Гандзюка».

6 травня в Україні відзначають День піхоти. Свято було встановлене указом президента у квітні минулого року.