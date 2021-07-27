Зеленський ввів до складу РНБО Литвиненка замість Кондратюка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №318/2021, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський ввів до персонального складу РНБО Литвиненка Олександра Валерійовича, главу Служби зовнішньої розвідки України, та вивів зі складу РНБО Валерія Кондратюка.

23 липня президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього часу Національний інститут стратегічних досліджень.