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Зеленський ввів до складу РНБО Литвиненка замість Кондратюка

Наприкінці минулого тижня президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №318/2021, яким змінив склад Ради національної безпеки і оборони України.

Зеленський ввів до персонального складу РНБО Литвиненка Олександра Валерійовича, главу Служби зовнішньої розвідки України, та вивів зі складу РНБО Валерія Кондратюка.

23 липня президент звільнив з посади голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка і призначив на цю посаду Олександра Литвиненка, який очолював до цього часу Національний інститут стратегічних досліджень.

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