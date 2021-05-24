Зеленський підписав закон, який спрощує державну реєстрацію народження, шлюбу та смерті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення громадянам доступу до державної реєстрації актів цивільного стану.

В Офісі президента повідомили, що документ спрощує доступ громадянам до отримання адміністративних послуг – державної реєстрації народження, шлюбу, смерті – в умовах укрупнення територіальних громад.

Необхідність ухвалення закону зумовлена тим, що в законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, серед іншого об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.

Документ наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.