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24 травня 2021, Київ 21:12
Новини | Політика

Зеленський підписав закон, який спрощує державну реєстрацію народження, шлюбу та смерті

Підписаний Зеленським документ наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення громадянам доступу до державної реєстрації актів цивільного стану.

В Офісі президента повідомили, що документ спрощує доступ громадянам до отримання адміністративних послуг – державної реєстрації народження, шлюбу, смерті – в умовах укрупнення територіальних громад.

Необхідність ухвалення закону зумовлена тим, що в законодавстві України було закріплено різний обсяг повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС) між різними територіальними громадами. Зокрема, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад проводять державну реєстрацію народження, шлюбу, смерті. А міста обласного значення, серед іншого об’єднані та укрупнені територіальні громади, що утворені на базі таких міст, не мали повноважень у сфері ДРАЦС.

Документ наділяє повноваженнями державної реєстрації актів цивільного стану виконавчі органи всіх міських рад та відповідні відділи міських управлінь юстиції всіх міст.

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