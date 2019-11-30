Побиття студентів «Беркутом» в 2013-му: Зеленський висловив бажання зустрітися з тодішніми постраждалими

Президент України Володимир Зеленський анонсував на наступний тиждень зустріч з учасниками акції в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року на майдані Незалежності в Києві, які постраждали від бійців спецпідрозділу «Беркут».

«Сьогодні ми майже не згадуємо імен безпосередніх учасників тих подій, що фактично змусили Україну прокинутися та стали відправною точкою великих перетворень. Де вони зараз? Чи залишились в Україні? Чи отримали після Революції Гідності можливість керувати країною та втілювати зміни? Наступного тижня я дуже хотів би зустрітися зі студентами, які були на Майдані в ніч з 29 на 30 листопада 2013 року», – написав Зеленський на сторінці у Facebook.

Він зазначив, що жорстоке побиття студентів «Беркутом» 6 років тому «сколихнуло все суспільство».

«Їх було небагато. Вони залишилися ночувати на Майдані не заради майбутніх портфелів чи мандатів, не для того, щоб заробити політичні бали чи дивіденди, а тільки заради одного – щасливого майбутнього для своєї країни. Вони й були тими самими романтиками, які роблять революцію, плодами якої потім, як відомо, користуються негідники», – додав президент.

У ніч на 30 листопада 2013 року, коли бійці нині розформованого спецпідрозділу «Беркут» розігнали мирну акцію протесту (переважно студентів) на Майдані незалежності в Києві, від дій силовиків потерпіли 84 людини, які зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості. Після цього, 1 грудня 2013 року, на вулиці Києва на віче вийшли кілька сотень тисяч людей.