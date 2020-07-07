Зеленський визнав, що не вказав у декларації про зміни в майновому стані

Президент України Володимир Зеленський особисто проінформував Національне агентство з питань запобігання корупції про порушення ним законодавства у зв’язку з неподанням повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, повідомила пресслужба президента.



«У 2019 році родина глави держави отримала кошти в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) загальною сумою 5,1 млн грн та здійснила витрати на придбання ОВДП в сумі 5,2 млн грн. Відповідно, вартість цих облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. Згідно із законодавством, Володимир Зеленський мав подати до Реєстру декларацій повідомлення про суттєві зміни в майновому стані протягом 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП. Проте до реєстру не надходили такі повідомлення», – йдеться в повідомленні.

В ОПУ вказують, що Володимир Зеленський «готовий нести відповідальність за порушення відповідно до чинного законодавства».

З 2016 року, відповідно до закону «Про запобігання корупції», президент України, прем’єр, урядовці, депутати, високопосадовці та держслужбовці повинні в електронному вигляді декларувати свої доходи. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) контролює та перевіряє декларації цих осіб, що уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.