Зеленський переніс дату святкування Дня молоді

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким святкування Дня молоді в Україні перенесли на 12 серпня. Тепер свято збігається у даті з Міжнародним днем молоді, повідомили у Офісі президента.

«Глава держави підписав відповідний указ з метою підтримки прагнення української молоді до інтеграції у європейську спільноту, утвердження цінностей демократії та свободи, а також ураховуючи ініціативу молодіжних організацій та рухів», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що натомість втратив чинність указ від 22 червня 1994 року, відповідно до якого це свято відзначалося в нашій країні щороку в останню неділю червня.