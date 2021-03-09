Центр протидії дезінформації розпочне роботу найближчим часом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський анонсував початок роботи в Україні Центру протидії дезінформації. Про це він говорив під час виступу на форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

«Сьогодні Україна на передовій, зокрема й на передовій боротьби з пропагандою. В Організації Об’єднаних Націй я виступив з ініціативою створити в Україні Центр протидії дезінформації. Найближчим часом він розпочне свою роботу і в майбутньому має стати міжнародним хабом протидії дезінформації та пропаганді в усьому світі», – повідомив президент.

Раніше міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що з березня розпочне роботу Центр протидії дезінформації – державна інституція, яка у співпраці з громадськими організаціями буде протистояти російській пропаганді.

За словами міністра, цей центр також координуватиме свою роботу з подібними інституціями в Латвії, Фінляндії і на рівні Європейського союзу.