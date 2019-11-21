«Готові до очищення»: Зеленський про звинувачення щодо «слуги народу» Іванісова

Керівництво держави готове до очищення влади від людей, які вчинили кримінальні правопорушення, заявив президент України Володимир Зеленський уночі 21 листопада в Очакові Миколаївської області.

«Ні в уряді, ні на місцях, ні в областях, ні навіть у партії «Слуга народу» не залишиться нікого з тих, хто причетний хоч до чогось кримінального», – сказав Зеленський і додав, що особисто перевірить, чи причетний один із депутатів фракції «Слуга народу» до вчинення тяжкого злочину.

Президент також додав, що «якщо завтра буде хоч один факт, хоч щось, я змушу цю людину скласти мандат».

Генеральна прокуратура України 20 листопада оприлюднила спростування інформації від генерального прокурора Руслана Рябошапки про погашену судимість народного депутата з фракції «Слуга народу» Романа Іванісова.

Тим часом, лідер фракції «Слуга народу» Давид Арахамія запропонував зупинити членство Іванісова в партії і фракції на період перевірки.

«Як лідер фракції я вважаю, що йому потрібно призупинити членство в партії «Слуга народу» і фракції на час проведення всебічної перевірки та з’ясування всіх обставин даного інциденту. У разі спростування цієї інформації відповідне перебування у фракції буде поновлено», – додав він.

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка 20 листопада підтвердив, що Іванісов був засуджений, однак судимість, за його словами, була погашена, тому «вважається, що людина не судима».

Про те, що в Іванісова була судимість за зґвалтування неповнолітньої, спочатку написали ЗМІ.

Іванісов у фейсбуці оприлюднив копію довідки про відсутність судимості.