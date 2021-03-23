Україна приєдналася до Міжамериканської конвенції про підтвердження іноземного законодавства

Президент України Володимир Зеленський підписав закон «Про приєднання України до Міжамериканської конвенції про підтвердження та інформацію стосовно іноземного законодавства». Про це повідомили у Офісі президента.

Закон ухвалила Верховна Рада 2 березня.

«Метою конвенції є встановлення правил, які регулюють міжнародну співпрацю між державами-учасницями щодо отримання підтвердження та інформації стосовно законодавства кожної з них. Зокрема, конвенція передбачає надання можливості судовим органам учасниць звертатися із запитом про надання інформації про текст, чинність, зміст та сферу застосування її законодавства з конкретних питань, іншим установам – щодо копій текстів правових актів із зазначенням їхньої чинності або судових прецедентів; експертного висновку, який складається з думки адвокатів або фахівців», – пояснили в ОП.

Конвенція набирає чинності для України на тридцятий день після здачі на зберігання документа про приєднання.