Зеленський хоче вшановувати «легенд України» – заснував нову відзнаку

Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про встановлення відзнаки президента України «Національна легенда України», повідомляє у середу сайт ОПУ.

Згідно з документом, цією нагородою відзначатимуть громадян «за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України, зміцненні її державності, захисті Вітчизни та служінні українському народові, вагомий внесок у розвиток національної економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, спорту, охорони здоров’я, а також за активну благодійну та громадську діяльність».

Малюнок відзнаки буде затверджений за результатами всеукраїнського конкурсу, який має підготувати і провести уряд. До 9 серпня Кабмін має подати на затвердження президентові проєкт положення про відзнаку «Національна легенда України», вказали в ОПУ.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.