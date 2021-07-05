Зеленський вирушає з візитом до Литви

Президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідає з візитом Литву, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Згідно з повідомленням, у Вільнюсі Зеленський візьме участь у 4-й міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Під час візиту також заплановане проведення переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Крім того, Зеленський на запрошення президента Литви візьме участь в урочистих заходах з нагоди Дня державності Литви.

Конференція з реформ в Україні (Ukraine Reform Conference) – щорічна міжнародна подія, присвячена експертному обговоренню прогресу реформ в Україні. З 2017 року конференція об’єднує українських та міжнародних посадовців, бізнесменів, представників країн ЄС, НАТО, G7 та громадянського суспільства щодо процесу реформування в Україні та обговорення подальших пріоритетних кроків і перспектив. Попередні три конференції відбулися у Лондоні, Копенгагені й Торонто.