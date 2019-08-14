Зеленський призначив директора Національного інституту стратегічних досліджень

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка директором Національного інституту стратегічних досліджень і доручив йому в двомісячний строк внести пропозиції щодо реформування та стратегії розвитку Інституту. Указ про це оприлюднений на сайті глави держави.

Новопризначений директор має подати ідеї про реорганізацію та скорочення штатної чисельності працівників інституту.

Перед цим глава держави звільнив Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, а також увільнив Василя Яблонського від тимчасового виконання обов’язків директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Національний інститут стратегічних досліджень відповідає за аналітико-прогностичне забезпечення здійснення президентом України, Радою національної безпеки і оборони повноважень у сфері національної безпеки, наукового супроводження вирішення проблемних питань зовнішньої політики, економічного, соціального і суспільно-політичного розвитку України.