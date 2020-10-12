Зеленський підписав закон про електронну торгівлю ліками

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами, який Верховна Рада ухвалила 17 вересня. Про це повідомили у Офісі президента.

Документ на законодавчому рівні врегульовує дистанційну торгівлю ліками. Зокрема, закон дозволяє компаніям, які мають ліцензію на роздрібну торгівлю лікарськими засобами, здійснювати електронну роздрібну торгівлю такими засобами (за винятком окремих категорій ліків), а також організовувати та здійснювати доставку ліків кінцевим споживачам, серед іншого із залученням третіх осіб на договірних засадах», – мовиться у повідомленні.

Закон також встановлює перелік основних вимог до дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, вимог до зберігання, відпуску та їхнього транспортування.

Як зазначили в ОП, «таким чином, ліки стануть доступнішими для громадян, оскільки навіть у віддалених районах буде можливо замовити медичні препарати до відділення пошти».

В ОП додали, що закон гармонізує чинне законодавство України у сфері дистанційної торгівлі ліками із законодавством Європейського Союзу.